مواطن يدعم بلدية الرويشد بوضع صهريج رش تحت تصرف البلدية

حسين الزيود

المفرق – ضمن المبادرات الشعبية في مناطق وألوية محافظة المفرق لدعم العمل المؤسسي في سبيل تكثيف الجهود لمكافحة وباء الكورونا، استقبلت بلدية الرويشد دعم احد المواطنين في اللواء، للبلدية بوضع صهريج يملكه ويتسع ل 22 مترا مربعا تحت تصرفها لغايات تكثيف حملات الرش لشوارع وأحياء اللواء، وفق رئيس البلدية محمد عايد الغياث.

وبين الغياث، أن المواطن المتبرع تكفل بتعبئة الصهريج بالماء طيلة فترة عمله مع كوادر بلدية الرويشد في حملات الرش والتعقيم التي تواصل تنفيذها بهدف ضمان استمرارية رش الطرقات والساحات العامة بشكل دائم وبما يمنع انتشار فيروس كورونا، فيما تتحمل البلدية كجهة رسمية توفير مواد التعقيم، لافتا إلى أن البلدية تعمل على تنفيذ حملات تعقيم ورش متواصلة باستعمال مواد تعقيم ومطهرات تنتجها شركات متخصصة بهذا المجال.