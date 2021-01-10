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مواطن يفقد 60 ألف دينار.. والأمن يعيدها إليه (التفاصيل)

منذ 29 دقيقة
مديرية الأمن العام

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احد الاشخاص تقدم بشكوى للبحث الجنائي بفقدانه لمبلغ 60 الف دينار اثناء مسيره في احدى الطرقات في العاصمة وانه لا يعرف تحديداً اين فقدها .
واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال التحقيق في القضية حُدد مكان فقدان المبلغ كما وجرى من خلال متابعة التحقيق والبحث تحديد هوية شخص من جنسية عربية عثر على المبلغ وأخفاه حيث جرى القاء القبض عليه وبتفتيش مكان سكنه عثر داخله على كامل المبلغ المفقود .

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