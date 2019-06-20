مواقع إلكترونية توفر التعليم المجاني.. فهل تلبي رغبات المستخدمين؟

علاء علي عبد

عمان- وسط عصر التكنولوجيا الذي نعيشه، لم يعد ضروريا التسجيل في أقوى جامعات العالم للحصول على درجة عالية من التعليم. بل أصبح بمقدور المرء، ومن خلال كبسة زر، أن يحصل على العلم الذي يريده مجانا أو بتكلفة زهيدة للغاية، وكل هذا دون أن يترك منزله.

فيما يلي سنستعرض عددا من المواقع الإلكترونية التي تقدم آلاف الكورسات في العديد من المجالات التعليمية التي تكاد تغطي رغبات وطموحات الجميع:

· موقع (Khan Academy): مهمة هذا الموقع غير الربحي هي تقديم تعليم مجاني وعلى أعلى مستوى للجميع في كل مكان. علما بأن هذا الموقع مجاني للطلبة والمعلمين على حد سواء، ويقدم مواد تعليمية متسلسلة من مستوى الصفوف الأولى وحتى المراحل الأولى من التعليم الجامعي. حيث يقدم الموقع عدة مواد في تخصصات مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ والكثير من المواضيع الأخرى.

· موقع (edX): يسعى هذا الموقع غير الربحي لإزالة 3 عقبات من طريق الساعي للعلم، وهي التكلفة والمكان وسهولة الوصول للمواد التعليمية. يقدم الموقع خدماته لأكثر من 20 مليون طالب وطالبة حول العالم من خلال طرحه لـ2400 كورس تعليمي معتمد من أفضل جامعات العالم. كما وأن الموقع يقدم كورسات مدفوعة أيضا.

· موقع (Coursera): يقدم الموقع خدماته لأكثر من 35 مليون طالب وطالبة حول العالم، ويملك شراكة مع 150 جامعة، ويقدم للطلبة 2700 كورس في 250 تخصصا مختلفا وبتصنيف أربع درجات مختلفة. وإلى جانب الكورسات المجانية، فإن الموقع يقدم كورسات مدفوعة تتراوح أسعارها بين 30-100 دولار أميركي فقط.

·موقع (Udemy): يقدم الموقع خدماته لأكثر من 30 مليون طالب وطالبة حول العالم وذلك عبر 100 ألف كورس متاح عبر الموقع يقدم بـ50 لغة مختلفة. ما يميز هذا الموقع عن غيره أنه لا يكتفي فقط بتعليم مواد من جامعات عالمية، بل إنه يسمح للأساتذة بكتابة محتويات جديدة والقيام بتعليمها للطلبة من شتى دول العالم.