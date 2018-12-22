موانئ العقبة تخرج 227 قبطانا وفنيا بحريا

العقبة – خرجت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أمس 227 متدربا من قباطنة وموظفي ومهنيي الشركة ضمن برنامج تدريبي هو الاكبر من نوعه في تاريخ الميناء نفذته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومقرها مصر.

وأكد مدير عام الشركة المهندس محمد المبيضين حرص الشركة على ان تكون الموانئ الاردنية على قدر المسؤولية وهدفها ان تكون العقبة البوابة الاقتصادية والتجارية للمملكة ، مشيرا الى ان البرنامج التدريبي الذي نفذته هو جزء من عنوان النجاح لهذه المؤسسة الاقتصادية الوطنية التي تساهم في دعم الاقتصاد. ولفت الى ان الخطة الاستراتيجية للشركة تركز على التدريب والتطوير للمعدات والكوادر العاملة فيها وهي جزء من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل العقبة مقصدا اقتصاديا واستثماريا على البحر الاحمر.

وقال ان ميناء العقبة الجديد هو احد مكونات منظومة الموانئ الاردنية ويمتلك كفاءة تشغيلية وقدرات تنافسية عالية جعلته في مقدمة موانئ المنطقة وهو قادر على خدمة الاقتصاد الوطني واقتصادات دول الجوار والاقليم .

وأشاد المدير العام الاسبق لمؤسسة الموانئ الكابتن محمد الدلابيح بمنظومة الموانئ الاردنية وحجم النقلة النوعية التي شهدتها، مؤكدا جاهزية قطاع الملاحة البحرية الاردني لخدمة قطاع النقل البحري.

وأشار عميد معهد تدريب الموانئ في الاكاديمية العربية الدكتور اكرم سليمان الى استراتيجية التطوير والتحديث وحجم الخبرات المينائية التي يمتلكها موظفو وادارة ميناء العقبة الجديد، مشيدا بالعلاقات الاردنية المصرية في هذا الشأن.

وقال، ان هذا البروتوكول التدريبي اكبر برنامج تدريبي في تاريخ الموانئ الاردنية من حيث عدد المشاركين ونوعية المواد التدريبية والانعكاسات الايجابية على مخرجات العمليات المينائية، موضحا ان البرنامج التدريبي جاء تنفيذا لمذكرة تفاهم بين شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب 500 موظف وعامل من كوادر شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ. (بترا)