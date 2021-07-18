موانئ العقبة تعمل بكامل طاقتها بالعيد وحركة المناولة في ارتفاع

العقبة- أكد الأمين العام لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمود خليفات، أن موانئ العقبة الرئيسة ستعمل بكامل طاقتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما سيتوقف العمل في ميناء الحاويات لمدة 3 ساعات، من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا أول أيام العيد.

وأضاف خليفات، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن العمل في الساحة الجمركية رقم 4 سيتوقف في أول أيام العيد، ثم يعود إلى العمل ثاني أيام العيد وبكامل طاقته، فيما سيبقى العمل جار في الأقسام المختصة في سلطة العقبة الاقتصادية، خدمة لمدينة العقبة وزوارها خلال عطلة العيد.

وعلى صعيد متصل، أشار مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور خالد المعايطة، إلى أن عمليات المناولة في الميناء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الـ 6 أشهر من العام الحالي، مبينا أنه جرى استقبال 860 باخرة بحمولة إجمالية تقدر بـ 7 ملايين طن منها 960 ألف رأس غنم، و 830 ألف طن حبوب، ومليوني طن فوسفات وبوتاس وأسمدة، و587 بضائع عامة، كما استقبل ميناء الركاب زهاء 45 ألف راكب سافروا بين مينائي العقبة ونويبع المصري.

بترا- أمين المعايطة