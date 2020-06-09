موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات توقع اتفاقية مع ديجي ورلد

دبي-وقعت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، الممكن الرائد للتجارة، مع شركة ديجي ورلد، مزود حلول تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، اتفاقية تعاون لتزويد ميناء جبل علي بأسطول من المركبات الثقيلة المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية والتي تستخدم في نقل وتحميل الحاويات داخل الميناء، متضمنة جميع عمليات الأتمتة وتطوير حلول الاتصالات والتكاملات التقنية المطلوبة للبنية التحتية الحالية للميناء.

تعزز موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات بذلك دورها القيادي السباق والمحوري كممكن رائد للتجارة من خلال تبني تقنيات المركبات ذاتية القيادة والتكنولوجيا ذات الصلة في عملياتها التشغيلية، والتي تدعم مبادراتها واستراتيجياتها لإدخال الأتمتة وأحدث التقنيات كمعيار عالمي جديد لعمليات الموانئ التقليدية وسلاسل التوريد وتمكين مستقبل التجارة.

وينص العقد الموقع بين الطرفين على أن ديجي ورلد سوف تدمج تقنيات المركبات ذاتية القيادة في الأسطول الحالي على مراحل متعددة بهدف زيادة ورفع الكفاءة والإنتاجية للميناء وتقليل حجم الأسطول المستخدم حاليا بصورة عامة في نفس الوقت.

وفي هذا الصدد، صرح محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الامارات: “نعمل في موانئ دبي العالمية – إقليم الامارات على توظيف التقنيات المتطورة، بما فيها الروبوتات، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والأمن الإلكتروني لتعزيز قدراتنا والحفاظ على كفاءتنا. وبصفتنا ممكن التجارة الرائد، فقد عززت التكنولوجيا من قدراتنا على تقديم خدمات اقتصادية أساسية في الأوقات التي تحتاجها دولة الامارات العربية المتحدة. وسوف تستمر التكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة التجارة الذكية لموانئ دبي العالمية – إقليم الامارات، وستمكننا من خلق مستقبل أفضل للجميع.”

وأضاف بلال الزعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجي ورلد: “نحن فخورون بالثقة التي منحت لنا من قبل موانئ دبي العالمية – إقليم الامارات باعتبارها واحدة من أبرز مشغلي الموانئ العالمية وداعمي التجارة الذكية عالمياً للعمل تحت مظلتهم بهدف تطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتكنولوجيا النقل الذاتي. حيث أننا نتبع القيادة والتوجه الحكيم في موانئ دبي العالمية ودبي، لتكون أحد أبرز الموانئ الذكية المتقدمة تقنيا كما هو الحال في عالمية مدينة دبي وريادتها الدائمة. لقد قمنا باستثمارات قصوى للجهود والموارد والعقول وطبقنا أفضل الممارسات وقمنا بالاستغلال الأمثل للوقت في السنتين الماضيتين لتطوير هذه التكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بها وجعلها مناسبة للمتطلبات التشغيلية وفقاً لأفضل المعايير القياسية العالمية،. ونتطلع دوماً إلى توسيع عملياتنا محليا وعالميا، بفضل الدعم الكبير الذي نتلقاه من موانئ دبي العالمية وحكومة دبي ودولة الامارات العربية على السواء.”

لقد أظهرت التجارب السابقة التي تم انجازها لهذه التقنية الجديدة أنها ناجحة وفعالة وقادرة على إطلاق إمكانيات جديدة لعمليات الأتمتة في الموانئ، لما لها من فوائد وميزات تنافسية اقتصادية للعمليات التشغلية لمحطات الحاويات في الموانئ باستغلال البنية التحتية الحالية مع الاستخدام المكثف لحلول أنظمة البرمجيات الجديدة المستندة على الذكاء الاصطناعي، والتي تم دمجها من قبل فريق عمل الطرفين بصورة مشتركة.