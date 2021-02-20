“موانئ دبي العالمية” و”جافزا” تستعرضان قدراتهما التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات



دبي- أعلنت موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، عن مشاركتهما في معرض الخليج للأغذية- جلفود 2021، المقرر إقامته حتى 25 شباط (فبراير) في مركز دبي التجاري العالمي، لتسليط الضوء على مجموعة الحوافز المتنوعة التي يقدمها كل منهما، واستعراض قدرات تعزيز تجارة الأغذية والمشروبات عبر الخدمات اللوجستية المتاحة في ميناء جبل علي وجافزا.

وأثبت قطاع الأغذية والمشروبات مدى أهميته في دولة الإمارات عبر تحقيق زيادة مطردة في حجم نمو الأعمال، والتي أسهمت موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، بشكل كبير في تحفيزها على تحقيق هذا التنامي؛ حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع المواد الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية في جافزا إلى 13.3 مليار درهم. ومع دعمها لأكثر من 4,700 عميل، تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 550 شركة عاملة في مجال الأغذية والمشروبات من أكثر من 70 دولة، وتضم منظومتها عالمية المستوى شركاء مرموقين في تجارة سلع حيوية مثل السكر والمشروبات واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان والفواكه والمكسرات والقهوة والشاي والتوابل.