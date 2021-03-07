“موانئ دبي و”كيس دي” توقعان اتفاقية لإنشاء ميناء في إندونيسيا

دبي- في إطار توسيع نطاق شبكتها العالمية الممتدة عبر 61 بلدًا، وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية؛ المزود الرائد للخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد الذكية، مع شريكها، مؤسسة “كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك” (سي دي بي كيو)، وهي مجموعة استثمارية عالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة “ماسبيون جروب” الإندونيسية الرائدة للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي.

وكشفت موانئ دبي العالمية أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.

وأقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان: “نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي” ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021، وبحضور السيد لوهوت بنسار باندجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بتوقيع الاتفاق سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لماسبيون جروب.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من “موانئ دبي العالمية” ومنصة الاستثمار العالمية “كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك” (سي دي بي كيو)، ومجموعة “ماسبيون جروب”. وتمثل الاتفاقية أول مشروع من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي التي يتم من خلالها تأسيس هذا النوع من الشراكات بين مستثمر أجنبي مباشر وشركة إندونيسية من القطاع الخاص.

وستصبح الشركة الجديدة، التي أطلق عليها اسم “موانئ دبي العالمية ماسبيون- جاوة الشرقية”، المشغل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا.