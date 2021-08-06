موتو جي بي: الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي يعتزل نهاية الموسم

سبيلبرغ بي نيتلفيلد (النمسا) – أعلن أسطورة الدراجات النارية الإيطالي فالنتيو روسي أنه سيعتزل المنافسات رسميا بنهاية موسم 2021 عن سن 42 عاما، فيما قالت له رياضته “شكرًا لك” على 26 عامًا من الخدمة الجيدة والمخلصة.

وقال روسي، بطل العالم تسع مرات في فئات مختلفة بينها سبع مرات في فئة موتو جي بي، خلال مؤتمر صحافي على هامش جائزة ستيريا الكبرى في النمسا: “لقد قررت التوقف في نهاية الموسم”.

وأضاف “للأسف، أبدأ النصف الأخير من الموسم كسائق موتو جي بي. انها لحظة صعبة وحزينة جدا لأن هذا ما كنت أفعله منذ 30 عاما. ستتغير حياتي اعتبارا من العام المقبل. كانت مسيرتي رحلة رائعة وطويلة لكن ممتعة جدا”.

ومع ذلك، لن يختفي “مايكل جوردان” الدراجات النارية عن الحلبات: بالإضافة إلى إدارة فريقه (في آر 46) المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية، يريد روسي دخول خبرة سباقات السيارات.

وكشف روسي بأنه قد ينتقل الى سباقات السيارات في المستقبل من دون ان يحدد اي فئة.

وقال روسي الذي أتيحت له الفرصة لاختبار سيارات فيراري ومرسيدس في الماضي: “أعتقد بأنني سأبقى سائقا مدى الحياة. كل ما في الامر بأنني سأنتقل من الدراجات الى السيارات، لكن ليس بالمستوى ذاته بطبيعة الحال لكني على العموم سأواصل التسابق” مع هدف المشاركة في سباق لو مان 24 ساعة على الخصوص.

بعد دقائق قليلة من هذا الإعلان الذي أعقبته جولة طويلة من التصفيق من وسائل الإعلام الحاضرة في المؤتمر الصحافي، لخص الدراج الفرنسي يوهان زاركو بشكل مثالي الشعور في الحلبة.

وقال “يجب توجيه الشكر إلى +فالي+ على ما قدمه. لقد غيَّر صورة الدراجات النارية منذ سنوات الـ2000. في جميع أنحاء العالم، إذا تحدثت عن الدراجات النارية مع شخص لا يعرفها، فسيقول لك روسي”، قبل أن يقارنه الدراج الإسباني جوان مير بأسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان.

وخير دليل على ذلك هو كثرة القمصان والقبعات التي تحمل شعار “في آر 46” (رقمه في السباق) في جميع شوارع الكوكب.

وكان روسي أعلن عقب انضمامه إلى فريق ياماها خلال العام الحالي، أنه سيقرر مستقبله هذا الصيف بالنظر إلى النتائج التي سيحققها.

لكن “الدكتور” عاش أصعب بداية موسم في مسيرته بين النخبة، ولم يحقق احد المراكز العشرة الاولى سوى مرة واحدة في ايطاليا، ويحتل المركز التاسع عشر في ترتيب بطولة العالم برصيد 17 نقطة فقط عشية المرحلة العاشرة.

واعترف روسي بتواضع مستواه هذا الموسم بقوله “خلال الموسم الحالي، لم تكن النتائج حسب توقعاتي، وبالتالي بدأت أسأل نفسي عما هي الخطوة التالية”.

كان من الممكن أن يستمر روسي لمدة عام مع فريقه الخاص والذي سيندمج في عام 2022 مع دوكاتي، لكنه قرر خلاف ذلك.

وأوضح: “كنت أرغب في المشاركة مع فريقي لكنني قررت عدم القيام بذلك لأن ذلك يعني تغيير الدراجة (من ياماها إلى دوكاتي)”، مضيفا “لمدة سنتين أو ثلاث سنوات سيكون الأمر على ما يرام، ولكن لموسم واحد فقط قد تكون مخاطرة أكثر من كونها إيجابية”.

بدأ روسي مسيرته في بطولة العالم للدراجات النارية في عام 1996، وتوج الإيطالي لأول مرة في العام التالي في فئة 125 سم مكعب (الفئة الدنيا)، قبل أن يعود إلى 250 سم مكعب (الفئة المتوسطة) في عام 1999.

في الفئة “الملكة” الأولى (500 سم مكعب ثم موتو جي بي)، توج سبع مرات، أي على بعد لقب واحد من الرقم القياسي لمواطنه جاكومو أغوستيني: مع هوندا في أعوام 2001 و2002 و2003، ثم ياماها الذي سيظل اسمه مرتبطًا به إلى الأبد، في 2004 و2005 و2008 و2009.

وبعد ذلك نافس روسي على المراكز الثلاثة الأولى حتى عام 2018، العام الأخير الذي حقق خلاله الانطلاقة من المركز الأول للمرة الـ65 في مشيرته الاحترافية. وكان فوزه الأخير عام 2017 وكان الـ115 في مسيرته الأسطورية.

لكن في عام 2019، صعد روسي على منصة التتويج مرتين فقط واحتل المركز السابع في الترتيب العام، ثم صعد مرة واحدة فقط (من أصل 235 في مسيرته الاحترافية) والمركز الخامس عشر في عام 2020، على الرغم من أنه لم ينه أبدًا موسمه خارج المراكز العشرة الأولى منذ بداية مشاركاته في بطولة العالم.

حان الوقت لقول “وداعا”، سيكون ذلك في نهاية العام 2021. “أنا في سلام. لست سعيدًا ولكن (…) هذا هو الوقت المناسب”، هكذا ختم الأسطورة كلامه. -(أ ف ب)