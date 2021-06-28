موتو جي بي: الإسباني فينياليس سيترك ياماها في نهاية الموسم

أسن (هولندا) – قرّر الدراج الإسباني مافريك فينياليس وفريقه ياماها انهاء علاقتهما في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام على نهاية العقد بينهما في 2022، وذلك بحسب ما أعلن الصانع الياباني الإثنين.

وقال فريق ياماها في بيان “تلبية لرغبة مافريك فينياليس، وافق ياماها على إنهاء مبكر للعقد الحالي الممتد لعامين (2021-2022). في عامنا الخامس معاً في الوقت الحالي، قررنا معاً خوض مسارٍ منفصلٍ في نهاية العام”.

ولم يكن قرار الانفصال مفاجئاً، إذ توقعته الصحافة الإسبانية مساء السبت على هامش جائزة هولندا الكبرى، مع الحديث عن انتقال ابن الـ26 عاماً الى فريق أبريليا.

وبعد موسمين أمضاهما مع سوزوكي، انضم الإسباني المتوج بلقب فئة موتو 3 عام 2013، إلى ياماها في 2017 وخاض معه خمسة مواسم متقلبة حقق خلالها المركز الثالث عامي 2017 و2019، فيما اكتفى بالمركز السادس الموسم الماضي.

وخلافاً لزميله الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي يذهب الى العطلة الصيفية التقليدية وهو في صدارة الترتيب العام، يحتل فينياليس حالياً المركز السادس في الترتيب في نتيجة تعكس المستوى المتواضع الذي قدمه حتى الآن، لاسيما في جائزة ألمانيا الكبرى قبل ثمانية أيام حين انطلق من المركز قبل الأخير وأنهى السباق في المركز الأخير.

وحقق فينياليس الذي حل ثانياً الأحد على حلبة آسن، بالمجمل 8 انتصارات مع ياماها وصعد الى منصة التتويج 24 مرة، فيما انطلق من المركز الأول 13 مرة.

وسيكون أمام الصانع الياباني مهمة استبدال دراجين الموسم المقبل، مع توجه الأسطورة الإيطالي فالنتينو روسي الذي يدافع عن ألوان الفريق الرديف “أس أر تي”، الى إعلان اعتزاله. – (أ ف ب)