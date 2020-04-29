موتو جي بي: الغاء سباقات المانيا وهولندا وفنلندا

باريس – اعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) وشركة “دورنا سبورتس” المالكة لحقوق موتو جي بي، الأربعاء الغاء مراحل الجائزة الكبرى من بطولة العالم في المانيا وهولندا وفنلندا المقررة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لحقوق موتو جي بي كارميلو ايزبيليتا في بيان “نعلن بحزن كبير الغاء ثلاثة سباقات للجائزة الكبرى ضمن روزنامة موتو جي بي”.

وكان من المقرر اقامة سباق جائزة المانيا الكبرى من 19 الى 21 حزيران/يونيو على حلبة شاسنرينغ، وسباق هولندا على حلبة آسن من 28 الى 28 منه، في حين كانت النسخة الاولى من سباق فنلندا مقررة من 10 الى 12 تموز/يوليو على حلبة كيمي رينغ.

ومنعت هذه الدول التجمعات الكبيرة من اجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس “كوفيد-19” والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

كما سبق ان تم تأجيل سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وكاتالونيا.

اما السباق المقبل على الروزنامة فهو مقرر في مدينة برنو التشيكية في 9 اب/اغسطس.

وكان ايزبيليتا اعرب عن تفاؤله بامكانية تنظيم سباقات الموسم من تموز/يوليو الى تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان كانت مقررة اصلا في اذار/مارس الماضي.

وجاء كلام ايزبيليتا في حديث لشبكة “بي تي” الرياضية البريطانية ونشرته مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بموتو جي بي. وقال “الامر الاكثر تفاؤلا هو بدء الموسم في نهاية تموز/يوليو. في الوقت الحالي نحن متفائلون بامكانية تنظيم موسم من تموز/يوليو الى تشرين الثاني/نوفمبر”.

لكنه أكد أن الامور مرتبطة بعاملين هما موافقة الدول على اقامة سباقات الجائزة الكبرى وامكانية السفر من دولة الى اخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف المسؤول عن امكانية خوض سباقين على حلبة واحدة قبل التوجه الى حلبة اخرى”.

وختم “نعمل مع الفرق على تحديد عدد اقصى من الاشخاص يمكنهم التواجد في الحظيرة بحوالي 1300 شخص من اجل ان نتمكن من اجراء الفحوصات بطريقة شاملة”. -(أ ف ب)