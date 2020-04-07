موتو جي بي : انضمام جائزتي إيطاليا وكاتالونيا الى لائحة السباقات المؤجلة

باريس – تأجل موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات فئة “موتو جي بي” في بطولة العالم للدراجات النارية مرة أخرى حتى 21 حزيران/يونيو على أقل تقدير، بعد إرجاء جائزتي إيطاليا وكاتالونيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس “كوفيد-19” والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

ومع تفشي الوباء، تم تأجيل سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا، قبل أن ينضم الى لائحة الإرجاء سباقا إيطاليا وكاتالونيا اللذان كانا مقررين في 31 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو تواليا، من دون أن يتم تحديد موعد جديد لهما.

وقالت شركة “دورنا سبورتس” المالكة لحقوق موتو جي بي في بيان الثلاثاء “نظرا لأن الوضع (تفشي الفيروس) لا يزال في حالة تطور مستمر، لا يمكن تأكيد التواريخ الجديدة لهاتين الجائزتين، ولجائزتي فرنسا وإسبانيا اللتين تم تأجيلها مؤخرا، وذلك حتى يصبح أكثر وضوحا متى بالإمكان اقامة هذه الأحداث”.

وتابعت “ستنشر روزنامة منقحة في أقرب موعد ممكن”.

وبعد إرجاء جائزتي إيطاليا وكاتالونيا، أصبح الموعد الجديد المبدئي لانطلاق بطولة موتو جي بي في 21 حزيران/يونيو من حلبة زاكسونرينغ الألمانية. – (أ ف ب)