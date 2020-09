برشلونة – أعلن فريق ياماها المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة “موتو جي بي” السبت تجديد عقد الايطالي فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات في الفئة الاولى لعام اضافي، سينتقل بموجبه الى الفريق الرديف بيتروناس ياماها لموسم 2021.

وجاء في بيان صادر عن الفريق “يسر شركة ياماها موتور المحدودة الإعلان عن تجديد عقدها لمدة عام مع أسطورة سباقات الجوائز الكبرى فالنتينو روسي”.

وتابع “سيشارك بطل العالم تسع مرات (في جميع الفئات) في بطولة العالم للموتو جي بي في 2021 كسائق لبيتروناس ياماها سيبانغ رايسينغ تيم وسيحظى بدعم كامل من فريق ياماها المصنع”.

BREAKING: ROSSI RACES ON! 🙌@ValeYellow46 joins @sepangracing as fairytale career with Yamaha continues! 👍#MotoGP | 📰https://t.co/qs5ZA07Ezx

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2020