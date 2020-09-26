برشلونة – أعلن فريق ياماها المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة “موتو جي بي” السبت تجديد عقد الايطالي فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات في الفئة الاولى لعام اضافي، سينتقل بموجبه الى الفريق الرديف بيتروناس ياماها لموسم 2021.

وجاء في بيان صادر عن الفريق “يسر شركة ياماها موتور المحدودة الإعلان عن تجديد عقدها لمدة عام مع أسطورة سباقات الجوائز الكبرى فالنتينو روسي”.

وتابع “سيشارك بطل العالم تسع مرات (في جميع الفئات) في بطولة العالم للموتو جي بي في 2021 كسائق لبيتروناس ياماها سيبانغ رايسينغ تيم وسيحظى بدعم كامل من فريق ياماها المصنع”.

ويعتبر روسي (41 عاما) أحد أفضل سائقي الدراجات النارية في التاريخ، وهو حقق لقب الفئة الاولى في سبع مناسبات، بينها أربع مع ياماها.

وقال الايطالي في بيان “أنا سعيد جدا للاستمرار في المنافسة في 2021 وللقيام بذلك مع بيتروناس ياماها سيبانغ رايسينغ تيم”.

وتابع “في القسم الاول من العام قمتُ بخياري وتحدثت مع ياماها، الذي اتفق معي. قالوا لي إنه حتى ولو لم يكن هناك مكان لي في الفريق المصنع، فإن دراجة المصنع ودعم المصنع مضمونان.”

ينافس روسي حاليا في الفريق المصنعي لياماها الى جانب الاسباني مافريك فينياليس لكنه يحتل المركز التاسع في الترتيب العام، متخلفا بـ26 نقطة عن المتصدر ومواطنه أندريا دوفيتسيوزو.

فيما يحتل فينياليس المركز الثاني بفارق نقطة عن الايطالي وبرصيد النقاط ذاته (83) مع الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي ينافس لفريق بيتروناس ياماها.

وسيحل كوارتارارو مكان روسي في الفريق المصنعي الموسم المقبل بعد ان تم التوصل الى اتفاق لهذا الانتقال في كانون الثاني/يناير الفائت ما أثار تساؤلات حول مستقبل روسي في عالم المحركات.

وسينافس روسي في العام المقبل في بيتروناس ياماها الى جانب مواطنه فرانكو موربيديلي الذي حقق فوزه الاول في “موتو جي بي” منذ 15 يوما في جائزة سانت مارتن. (أ ف ب)