أخبار محليةاقتصاد

موجة الحر واصابات كورونا تؤثر على مبيعات الألبسة والأحذية

منذ ساعة واحدة
ألبسة في احد المحال التجارية
ألبسة في احد المحال التجارية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، ان موجة الحر التي تؤثر على المملكة منذ أسابيع، وتزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا أوقفت مبيعات الألبسة والأحذية بالأسواق.
واشار القواسمي في تصريح صحفي اليوم السبت، الى وجود توقف تام في عمليات بيع الأحذية والألبسة بالسوق المحلية رغم دخول موسم الشتاء واعتياد تجار القطاع على تبديل البضائع الصيفية بأخرى شتوية.
واوضح ان القطاع ما زال يعاني من تراكمات متتالية الحقت الضرر بمبيعات التجار رغم استقرار الأسعار، مبينا ان تجارة القطاع لم تزد على 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي رغم انقضاء المواسم.
واوضح ان قطاع الألبسة والأحذية يعتبر من القطاعات ذات القيمة المضافة للتجارة المحلية وكان الاكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.
واشار الى ان القطاع يوفر ما يقارب 53 الف فرصة عمل 97 بالمئة منها للعمالة الأردنية، وهناك 11 الف محل منتشرة بعموم المملكة 60 بالمئة منها بالعاصمة، كما يغطي القطاع 60 بالمئة من المساحات المشغولة بالمراكز التجارية الكبرى والمولات.
ولفت القواسمي الى ان القطاع من اكثر القطاعات الدافعة للضرائب والرسوم الجمركية، مبينا ان القيمة الجمركية المدفوعة على البيان الجمركي تبلغ 48 بالمئة للألبسة و58 بالمئة للأحذية.
ودعا إلى اطلاق حزم تحفيزية لانعاش القطاع خصوصا بعد تصنيفه من بين القطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، مقترحا تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والغاء بدل رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 بالمئة.
ودعا القواسمي كذلك الى منح العاملين بالقطاع اعفاءات من الغرامات والفوائد البنكية والحكومية ووضع الية لإنهاء قضية ايجارات المحال خلال فترة توقف النشاط التجاري والاغلاقات التي تمت جراء الحظر الشامل والجزئي.- (بترا)

مقالات ذات صلة

مبنى وزارة السياحة - أرشيفية

إصابة 4 موظفين بوزارة السياحة بكورونا.. وبيان مرتقب لشرح التفاصيل

منذ دقيقتين

10.9 مليون حساب للأردنيين على 5 شبكات تواصل اجتماعي

منذ ساعتين
مصاغ ذهبي معغروض في احد واجهات المحال المتخصصة في العاصمة عمان

3ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ ساعتين

إبداع” تنطلق لدعم الريادة في قطاع الصناعات الإبداعية

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
52 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock