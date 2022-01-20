موجة الصقيع تضرب موسم الكوسا والبطاطا في الأردن

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن هناك مناطق تضررت من موجة الصقيع التي أثرت على الأردن، مشيرا إلى لجان تعمل على حصر الأضرار.

وقال الحنيفات لبرنامج صوت المملكة، “كان هناك مناطق تضررت من موجة صقيع وكانت لجان تابعة لمديرية الزراعة الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية تجوب المنطقة لحصر الأضرار وخلال الأسبوع المقبل الأثار ستكون واضحة جدا” على المحاصيل الزراعية.

وتحدث عن “بعض الجوانب السلبية المرتبطة بالصقيع في منطقة وادي الأردن” لكنه أشار إلى “تحسن” في مؤشرات وأداء الموسم المطري الحالي، وكان هناك انعكاس على المخزون المائي وأيضا على القطاع الزراعي”.

“سنقوم بتعويض كل من تضرر” وفق الحنفيات الذي أشار إلى “أضرار محدودة على صنفي البطاطا والكوسا تقريبا”.

وأكد أن “الأضرار المحدودة لا تؤثر على المواد الموردة للسوق ولن تؤثر على الأسعار”.