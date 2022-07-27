موجة حر تؤثر على الأردن وتحذيرات لجميع المواطنين

نشرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم تفاصيل وتوقعات ما ستتاُر به المملكة خلال الأيام القادمة مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تؤثر على المملكة موجة حارة اعتبارا من يوم غد الخميس.

ووفق إدارة الأرصاد تؤثرعلى المملكة الخميس كتلة هوائية حارة مرافقة لإمتداد منخفض سطحي حراري بحيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.

وتتجاوز درجات الحرارة مُنتصف الثلاثينيات مئوية في المدن الرئيسية بما فيها العاصمة عمان، بينما تصل مطلع الاربعينيات في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة والمناطق الشرقية.

ومن أهم التحذيرات عدم التعرض الطويل والمُباشر لأشعة الشمس خاصة فترتي الظهيرة والعصر و شرب السوائل باستمرار و تجنب ترك العبوات المضغوطة وأي مواد قابلة للإشتعال داخل المركبات إضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة تحت أشعة وأخيرا الإنتباه من مخاطر زيادة انتشار الأفاعي والحشرات السامة في المناطق الحرجية خاصة في الأغوار والبحر الميت.