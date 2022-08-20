موجة حر جديدة منتظرة في الأردن

من المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال نهاية الاسبوع القادم موجة حارة جديدة حيث من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية في العاصمة عمان.

بينما تُشير التوقعات الجوية وفق مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية إلى بقاء الأجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق والمُدن الرئيسية من المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، إذ يتوقع أن تبقى المملكة وسائر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير تيارات شمالية غربية ذات درجات حرارة قريبة من مُعدلاتها المُعتادة.

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من مُعدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القليلة القادمة، بحيث يكون الطقس صيفي اعتيادي في مُختلف المناطق يميل للحرارة قليلاً مع ساعات العصر، في حين تكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصةً مع ساعات العصر والمساء وتُثير بعض الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية.