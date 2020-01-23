موجة قوية من الصقيع والجليد مساء الجمعة.. والحرارة تلامس الصفر

عمان-الغد- يتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارًا من، مساء اليوم الخميس، وحتى عصر الجمعة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، يترافق بهطول متفاوت الشدة للأمطار تكون غزيرة أحيانًا، قد تؤدي لتشكل السيول في الأودية وارتفاع منسوب المياه على الطرقات في شمال ووسط المملكة، بحسب موقع طقس العرب.

كما يترافق المنخفض بتساقط الثلوج وتراكمها على مرتفعات الجنوب العالية، (المزيد حول مناطق تساقط الثلوج وفرص الأمطار من هنا).

ويتوقع أن تتشكل موجة قوية من الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من المملكة تشمل المدن الأردنية والطرقات الخارجية، مع ساعات المساء والليل الأولى من يوم الجمعة عندما ينتهي المنخفض الجوي، حيث تشهد درجات الحرارة السطحية انخفاضًا قد تصل إلى الصفر المئوي وربما دون ذلك.

لذا يحذر من القيادة على الطرقات في عموم مرتفعات المملكة، بما في ذلك مرتفعات العاصمة، والطرق الخارجية، قُبيل انتصاف الليل خوفاً من الانزلاقات بفعل تجمد مياه الأمطار عليها، إلا للضرورة القصوى وباتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

تحذيرات هامة ينبغي اتباعها عند تشكل الانجماد شتاءً: