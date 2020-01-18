موجودات “صندوق استثمار أموال الضمان” تقترب من 11 مليار دينار في 2019

عمان-الغد– قالت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف “إن موجودات صندوق الاستثمار قد ارتفعت لتبلغ 10.98 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في 31/12/2019 بارتفاع مقداره 790 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7.8 %”.

وأشارت السقاف، في بيان صحفي للإعلان عن النتائج المالية الأولية للصندوق للعام 2019، إلى أن صندوق الاستثمار قد استمر في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019؛ حيث حقق دخلاً بلغ 559 مليون دينار مقارنة مع‏ 434 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2018، وبنسبة نمو بلغت حوالي 29 %. وقد جاءت هذه العوائد بشكل رئيسي من التوزيعات النقدية للشركات المساهم فيها، بالإضافة الى عوائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وقروض التأجير التمويلي والاستثمارات العقارية.

وبينت السقاف أنه التزاماً بالخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021‏ والمقرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد حرص الصندوق على إدارة استثماراته بكل حصافة ومهنية وتوزيعها ضمن أدوات استثمارية ذات عائد مجدٍ ‏وضمن مستويات المخاطر المقبولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد بهدف تعظيم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق العوائد المستهدفة.

وقام صندوق الاستثمار بتوسيع استثماراته العقارية خلال العام 2019 من خلال شراء عقارات عدة في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 70 مليون دينار لتصبح قيمة إجمالي المحفظة العقارية حوالي 667 مليون دينار كما في نهاية العام 2019، إضافة الى نمو قيمة عقود تأجير عدد من تلك الأراضي والعقارات. كما فاقت الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة المحفظة العقارية الكلية مقارنة مع كلفة شرائها 126 مليون دينار.

وأشارت السقاف الى أن الصندوق قد قام بزيادة استثماراته في عدد من الشركات المساهمة العامة التي تمتاز بمتانة مراكزها المالية، وقيامها بتوزيع أرباح سنوية مستمرة، ومن أبرزها البنك العربي حيث أصبحت نسبة مساهمته حوالي 17 % من رأسمال البنك، وبنك الاتحاد وبنسبة مساهمة 8.4 % من رأسمال البنك، وبنك صفوة الإسلامي وبنسبة مساهمة 9.1 % من رأسمال البنك، والبنك الاسلامي الأردني وبنسبة مساهمة 5.8 % من رأسمال البنك.

كما استثمر صندوق الاستثمار في محفظة السندات، وقد بلغت قيمة العوائد على كامل محفظة السندات حوالي 345 مليون دينار كما في نهاية العام 2019 وبمعدل عائد يبلغ 5.9 %، وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط به.

وأشارت السقاف إلى أنه، وإدراكاً لأهمية الاستثمار في القطاع السياحي، قام الصندوق خلال العام 2019 بتجديد عقود الإدارة ‏لعدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان ‏الاجتماعي والتي تديرها مجموعة “انتركونتننتال” العالمية ‏بعد تحسين الشروط التعاقدية لضمان تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق. وأوضحت أنه تمت المباشرة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019 بأعمال تأهيل فندق كراون بلازا- البترا ‏الذي من المتوقع إعادة افتتاحه أمام الزوار في منتصف العام المقبل.

وبينت أن الصندوق وقع خلال العام 2019 اتفاقيات لإنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة، بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار وبقدرة 15 ميجاواط. وسيؤدي تشغيل تلك المحطات الى تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 ملايين دينار، ومن المتوقع أن يسترد الصندوق تكاليف المشروع خلال 3 أعوام، وسيبدأ العمل بمحطتين من هذه المحطات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت “إن الصندوق استمر بتمويل مشاريع حيوية كبرى بمختلف مناطق المملكة من خلال التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات كمشروع مبنى جمرك عمان- الماضونة، ومشروع مستشفى معان العسكري، ومشروع مستشفى الطفيلة، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، كما أن الصندوق بصدد دراسة تمويل مشروع مستشفى مادبا ومجموعة من المراكز الصحية في المملكة”.

وضمن النهج التشاركي للصندوق، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لغايات تبادل الخبرات، ودراسة إنشاء مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات حيوية؛ حيث وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع هيئة التقاعد الفلسطينية، شركة ميريديام/الأردن، هيئة الاستثمار، شركة إدارة الاستثمارات ‏الحكومية (شركة إدارة المساهمات الحكومية سابقا)، دائرة ‏الأوقاف الإسلامية/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، بالإضافة الى مذكرة تفاهم مع ‏وزارة السياحة، وهيئة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة،‏‎ ‎والجمعية ‏الملكية لحماية الطبيعة.

وأوضحت السقاف أن الصندوق قد قام خلال العام 2019 بإصدار الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي تسهم بها المؤسسة، كما قام الصندوق بعقد ورشتي عمل في مجال الحوكمة المؤسسية كجزء من برنامج متكامل يسعى الصندوق لتنفيذه لغايات تعزيز مهارات وقدرات الممثلين في مجالس إدارة الشركات، ولمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة.

وأشارت الى أن الصندوق يقوم أيضا بمنح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يبلغ رصيده حاليا 70 مليون دينار، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف حوالي 28 ألف مستفيد نهاية العام الماضي.

وأضافت أنه وبموجب الخطة الاستراتيجية للأعوام 2019-2021 يستهدف الصندوق دراسة الاستثمار في عدد من القطاعات الجديدة للاستثمار بها ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى التوسع في بعض القطاعات أو الاستثمارات القائمة مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يهدف الى تحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه المشاريع في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام. مؤكدة في هذا الصدد أن الصندوق لا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية أو عدم توافقه مع السياسة الاستثمارية للصندوق.

يشار إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بنشر جميع بياناته المالية بشكل دوري على موقعه الالكتروني.