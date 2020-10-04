موجوروزا محبطة من غياب التركيز في اللحظات الحاسمة

باريس – اعتبرت الإسبانية جاربينيي موجوروزا التي ودعت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، من الدور الثالث بخسارتها السبت أمام الأمريكية دانيال كولينز بمجموعتين لواحدة، أنه لأمر “محبط” التفريط في مباراة لم تلعب خلالها بشكل جيد “في اللحظات الحاسمة”.

وقالت موجوروزا في تصريحات لها عقب المباراة “الأمور كانت صعبة، المباراة بدأت في ملعب، ثم انتقلنا بعدها لملعب آخر. لم ألعب بشكل جيد في المجموعة الأولى، ولكن الأمور تحسنت بعض الشيء في الثانية. أما في المجموعة الثالثة، لم أكن على قدر الحدث في اللحظات المهمة”.

وأشارت المتوجة على الأراضي الباريسية في 2016 “كولينز لعبت جيدا على فترات، وأخطأت كثيرا، ثم بعد ذلك بدأت تستعيد ضرباتها المتقنة. كولينز من المنافسات التي قد تخطئ في 3 كرات متتالية، ثم تفوز بثلاث نقاط. أمام لاعبات بهذا الشكل، هناك لحظات قد تهرب منك المباراة خلالها”.

وتابعت “المباراة هربت من بين يدي، وكان يجب أن ألعب بشكل أفضل بنهاية المجموعة، ولكني ارتكبت آنذاك، ولكنا لعبت أفضل في تلك اللحظة”.

واختتمت صاحبة الـ26 تصريحاتها “من المُحبِط أن تضع طموحات لنفسك، وأن تكون هناك مباراة قريبة من بين يديك، ثم تضيع منك”، وتعد هذه المرة الأولى التي لا تتأهل فيها موجوروزا لثمن النهائي منذ ظهورها الأول على الأراضي الباريسية في 2013. (إفي)