موجوروزا: وصلت لأقصى درجات الإنهاك بدنيا وذهنيا

مدن – حققت اللاعبة الإسبانية جاربيني موجوروزا أولى ألقابها في عام 2021 وهي بطولة دبي للتنس، وذلك بعد فوزها على التشيكية باربورا كريجسيكوفا في النهائي لتكسر بذلك الصيام عن تحقيق البطولات والذي دام لحوالي عامين، لتؤكد بذلك على مرورها بوقت جيد للغاية بعد خوضها 3 نهائيات هذا الموسم.

وبدت موجوروزا سعيدة للغاية وذلك بعد خوضها 10 مباريات متتالية وفي النهاية حققت النجاح بعد انتهاء طاقتها البدنية والذهنية.

وقالت اللاعبة الإسبانية “لقد نفدت طاقتي بدنيا وذهنيا. بعد خوض 10 مباريات متتالية توجب علي التحمل من الداخل وقلت لنفسي إنها آخر مباراة لي هنا وإذا رحلت من هنا سيتوجب علي المعاناة كثير لتحقيق الفوز”.

وأضافت “لقد كانت مباراة صعبة للغاية ذهنيا لأنني لا أعلم هذه اللاعبة ولم يسبق لي مواجهتها أو التدرب معها من قبل وفي النهائي في بعض الأحيان معرفة مع تواجهه سواء إذا كان لاعبا بارزا أو لا يكون أمر صعب ولكن عدم معرفة أي شيء عنه يجعلك أكثر توترا. إنها لاعبة موهوبة وتلعب بشكل جيد للغاية من العمق. لقد فاجأتني كثيرا وخصوصا في المجموعة الأولى”.

وبالنسبة لموجوروزا فإن تحقيق بطولة هو شيء “خاص” ولكنها أكدت أن خسارة لقب لا يعد نهاية العالم أو أمر مخيب للآمال. (إفي)