مودريتش: أشعر بسعادة لبقاء ميسي في برشلونة

مدريد – أعرب النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، عن رغبته في اعتزال كرة القدم داخل جدران ريال مدريد، مؤكدا أن المعاملة التي تلقاها الويلزي جاريث بيل “غير عادلة”، وأعلن سعادته ببقاء النجم الأرجنتيني ليو ميسي في برشلونة لما يمثله من “إضافة” في مباريات كلاسيكيو الأرض.

وقال مودريتش في مقابلة مع إذاعة (كوبي) الإسبانية “أشعر بسعادة لبقاء ميسي، إنه يمثل إضافة. عندما تلعب فأنت تريد دائما أن تلعب أمام الأفضل. نحب أن نلعب أمام برشلونة وضد ميسي”.

ويعود لاعب الوسط الكرواتي، الذي أكد أن “المهم هو أن نفوز. لدينا 10 نقاط من أربع مباريات، لكننا لم نقدم أفضل ما لدينا. من المهم تسجيل نقاط ونحن راضون” لمنتخب بلاده بعد رفضه الانضمام إليه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

وأضاف “يخرجونني من ريال مدريد كل يوم لكني أعتقد أنني في مستوى جيد للغاية. أشعر بالقوة وأنه يمكنني الاستمرار على هذا المستوى لسنوات أخرى” مبديا رغبة واضحة في “الاستمرار” في صفوف الملكي، وأشار في الوقت نفسه أن القرار في هذا الشأن بيد مجلس الإدارة.

واستطرد “أريد أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد، لكني لا أريد أن أمثل مشكلة”.

ودافع صاحب الكرة الذهبية عما قدمه النجم الويلزي جاريث بيل، زميله السابق في توتنهام والذي عاد إليه هذا الصيف، معربا عن أسفه للمعاملة التي تلقاها في الفترة الأخيرة، قائلا “جاريث رجل رائع. ما يقال عنه ليس عادلا، فهم يحكمون عليه من خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما فعله في مدريد شيء مثير للإعجاب، وسيظل دائما في الذاكرة كلاعب قدم الكثير للنادي”.

وتابع “لم يكن لديه أي مشكلة في غرفة الملابس. كان يتحدث الإسبانية، وكان يمزح معنا. في السنوات الأخيرة ظهرت أشياء كثيرة ونسوا ما فعله. عندما يمر الوقت سوف يتذكرونه ويعرفون مدى أهميته”.

كما دافع عن المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، قائلا “إنه مدرب كبير، ما فعله شيء لا يتكرر، لكن هناك أشخاص ما زالوا لا يقدرونه. دائما ما يتم استجوابه، لكنه أحد أفضل المدربين. في بعض الأحيان تكون هناك انتقادات لا طائل من ورائها. طريقته تناسبنا جيدا. إنه المدرب المثالي لريال مدريد ويمكنه الاستمرار لسنوات عديدة، مثل فيرجسون أو فينجر”.

وبدا مقتنعا بأن الصورة الحقيقية لإيدن هازارد ستظهر هذا الموسم “لقد جاء ليثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأنا متأكد من أنه سيثبت ذلك هذا العام. عندما كان بصحة جيدة أظهر أهميته، لكن الإصابات منعته من الاستمرار. إنه لأمر محزن لأننا نحتاجه، وسيثبت لماذا دفع ريال مدريد الكثير من أجله”.

واختتم المقابلة بحديثه عن حكم الفيديو المساعد، قائلا “قالوا من قبل إنهم بدون تقنية حكم الفيديو المساعد يساعدون ريال مدريد، والآن يساعدنا الحكم المساعد. جميع قرارات حكم الفيديو كانت صحيحة بالنسبة لنا، لقد جعل كرة القدم أكثر عدلا. عندما يعمل ضد مدريد، لا يتحدثون. في العديد من المباريات لم يحتسب لنا ركلات جزاء، وكانت هناك قرارات ضدنا، ولم يكن هناك الكثير من الكلام”. – (إفي)