مودريتش: ريال مدريد يتطلع لتقديم أداء جيد أمام أبرز خصومه -(فيديو)

لاس فيجاس (الولايات المتحدة)- قبل يوم من مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أكد الكرواتي لوكا مودريتش أن الريال يريد تقديم أداء جيد أمام أبرز خصومه، مشيرا إلى أن مباريات الكلاسيكو دائما ما تكون “شديدة الكثافة” وتُعلق عليها الكثير من التوقعات.

وقال لاعب الوسط في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للريال: “سنحاول القيام بعمل جيد، والاستعداد بأفضل ما في وسعنا لهذه المباريات (الخاصة بالفترة التحضيرية). نعلم أننا نلعب الكلاسيكو وأن المباريات أمام برشلونة دائما ما تكون شديدة الكثافة وتعلق عليها الكثير من التوقعات. لهذا السبب من المهم أن نخوضها على نحو جيد”.

وسيستضيف ملعب (أليجانت)، الذي افتتح العام 2020 وتبلغ سعته 65 ألف شخص، مباراة الكلاسيكو الودية مساء السبت.

وعقب التتويج بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا العام الماضي، أوضح مودريتش أنه خلال هذه الأيام الأولى من فترة الاستعداد للموسم الجديد في لوس أنجليس (الولايات المتحدة)، قام الفريق “بالكثير من العمل البدني” وفقا للاعب.

وقال: “لم يكن الأمر سهلا، لكن من الضروري أن نعد أنفسنا جيدا لتقديم موسم جيد”.

وتابع: ” نتطلع كثيرا لبدء المباريات. أعتقد أن الفريق على ما يرام. ربما سنكون متعبين قليلا من تراكم العمل، ولكن الفترة التحضيرية تهدف لذلك. والآن علينا بذل قصارى جهدنا للعب مباراة جيدة”.

وعن السبب الذي يحفز اللاعب صاحب الـ36 عاما والذي أصبح أحد رموز على مواصلة اللعب، قال مودريتش إنه يهوى كرة القدم ويحب ما يقوم به وأنه سعيد للغاية في صفوف الملكي.

وأوضح: “أحب كرة القدم. أحب ما أفعله، وأشعر بسعادة كبيرة في ريال مدريد، إنني في أفضل فريق في العالم، لدي كل ما يمكن أن يطلبه أي لاعب وهذه الأشياء التي أحبها ، والتي تملأني وتدفعني للمضي قدما”. – (إفي)