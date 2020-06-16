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مودريتش: ريال مدريد يفتقد لأهداف وشخصية كريستيانو رونالدو

النجم الكرواتي يُريد الاعتزال في قلعة "سانتياغو بيرنابيو"

منذ ساعتين

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روما – كشف الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، أنه يريد الاعتزال في الفريق الإسباني وأنه لا يزال قادرا على اللعب بأفضل مستوى لعامين آخرين، لكن الأمر في يد إدارة النادي.

وقال مودريتش: “أعلم أنني استطيع اللعب بأفضل مستوى لعامين آخرين، ثم سنرى بعد ذلك، أود إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، لكن كل شيء يرجع للإدارة”، خلال مقابلة نشرتها صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية.

كما تحدث مودريتش عن زميله السابق في الميرينغي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس حاليا، مؤكدا أنه “ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ”، وأن ريال مدريد يفتقد أهدافه وشخصيته القوية.

وأضاف اللاعب الكرواتي: “يريد كريستيانو الفوز دائما، لطالما حمّسنا وحفز عزيمتنا، لديه قلب كبير وهو مستعد دوما لمساعدة من يحتاج المساعدة”.

بالمثل، أشاد مودريتش بالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يرتدي قميص باريس سان جيرمان الفرنسي منذ العام 2018، مثنيا على أداءه، ومعترفا في الوقت ذاته بأنه كي يتألق يحتاج “للذهاب إلى بطولة حيث يصعب تحقيق الفوز فيها”، كما أوضح أن والده أهداه حين كان صغيرا قميصا لفريق ميلان، ووصف كل من فرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو وأندريا بيرلو بأنهم اللاعبون الذين يروقون له في الكالتشيو. (إفي)

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