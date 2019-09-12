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مودريتش يدخل قائمة المصابين في ريال مدريد

منذ 15 دقيقة

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مدريد – انضم صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش الى لائحة المصابين في فريقه ريال مدريد الإسباني الذي سيفتقد خدمات أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لفترة يتوقع ان تمتد لنحو أسبوعين.

وأعلن ريال مدريد الخميس تعرض مودريتش للاصابة في عضلات فخذه الأيمن، كاشفا في بيان: “بعد الفحوص التي خضع لها اليوم لاعبنا لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من اصابة عضلية في مقرب ساقه اليمنى. سنقوم بتقييم عملية تعافيه”.

ولم يكشف ريال المدة التي يحتاجها الكرواتي (34 عاما) من أجل التعافي، لكن وسائل إعلام إسبانية كشفت أنه سيبتعد قرابة 15 يوما، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الأربعاء المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم الكرواتي الى لائحة المصابين في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والتي تضم حاليا أسماء عدة أبرزها البلجيكي إدين هازارد وإيسكو والكولومبي خاميس رودريغيز وماركو أسينسيو والصربي لوكا يوفيتش.

(أ ف ب)

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