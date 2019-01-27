موراتا في طريقه إلى أتلتيكو مدريد

مدريد – ذكرت الصحافة الإسبانية الأحد أن ألفارو موراتا المهاجم الدولي لنادي تشلسي الإنكليزي، اجتاز الزيارة الطبية واقترب من الانضمام الى اتلتيكو مدريد، وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال موراتا البالغ 26 عاما أمام عدسات الكاميرات “كل شيء سار على ما يرام”، وهذا التصريح يفترض اقتراب الانتقال رسميا بموجب عقد أعارة، حسب الصحافة التي نشرت صورا للاعب خارجا من عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفا) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب اسبانيا حسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله الى تشلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول ب”الكارثي”، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108. كما أنه لم يسجل هذا الموسم سوى خمسة أهداف في 16 مباراة خاضها تحت اشراف المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري.

وبات انتقال مهاجم من العيار الثقيل الأربعاء الى تشلسي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي، يشكل له تهديدا مباشرا فقرر العودة الى بلاده والعمل على إعادة انطلاقته من بوابة اتلتيكو الذي مثله مع فرق الشباب لفترة قصيرة قبل الالتحاق بمركز التأهيل التابع للفريق الملكي.

ولفت موراتا الذي احرز مع منتخبات إسبانيا كأس أوروبا لدون 19 عاما (2011) ودون 21 عاما (2013)، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي احرزها مرتين مع ريال مدريد (2014 و2017). -(أ ف ب)