موراي يتبرّع لمستشفى في إنجلترا بسبب تداعيات كورونا

لندن – قدم لاعب التنس آندي موراي تبرعا لمستشفى في كامبريدج (إنجلترا)، كان قد أجرى فيه أشعة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يتعافى الاسكتلندي (32 عاما) حاليا من مشكلات في الفخذ يعاني منها منذ أكثر من عامين ولم تسمح له بالانتظام في خوض البطولات.

ويسعى موراي من خلال تبرعه إلى دعم المستشفى الذي قدم له خدمات طبية في وقت سابق، وسلط الضوء على “الأوقات الصعبة” التي يمر بها نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بالكامل، وقال موراي في مقطع فيديو: “كل من كانوا هناك رائعين وساعدوني كثيرا. لقد قدمت تبرعا لأشكركم على كل ما تفعلوه”.

A challenge to all tennis players and fans… The 💯 volley challenge. There was no bickering during the filming of the video 🙄, although I think the last volley was aimed at my head… I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together…🎾 pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ

— Andy Murray (@andy_murray) April 9, 2020