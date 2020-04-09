آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

موراي يتبرّع لمستشفى في إنجلترا بسبب تداعيات كورونا

منذ 40 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – قدم لاعب التنس آندي موراي تبرعا لمستشفى في كامبريدج (إنجلترا)، كان قد أجرى فيه أشعة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يتعافى الاسكتلندي (32 عاما) حاليا من مشكلات في الفخذ يعاني منها منذ أكثر من عامين ولم تسمح له بالانتظام في خوض البطولات.

ويسعى موراي من خلال تبرعه إلى دعم المستشفى الذي قدم له خدمات طبية في وقت سابق، وسلط الضوء على “الأوقات الصعبة” التي يمر بها نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بالكامل، وقال موراي في مقطع فيديو: “كل من كانوا هناك رائعين وساعدوني كثيرا. لقد قدمت تبرعا لأشكركم على كل ما تفعلوه”.

وختم بالقول: “إن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة للجميع، وخاصة بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لذلك أود أن أشكركم على العمل الشاق الذي تقومون به، والتفاني الذي تبدونه والتضحيات التي تقدومها’.

يذكر أنه تم تعليق كافة مباريات التنس على المستوى العالمي مبدئيا حتى 13 يوليو/تموز القادم، مع إلغاء بعض البطولات مثل ويمبلدون، وتأجيل البعض الآخر مثل رولان جاروس، حتى سبتمبر/أيلول. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

مسؤول انتر ميلان الطبي يشرح تجربته المرّة مع فيروس كورونا

منذ 28 دقيقة

مدرب منتخب تشيلي يقبل تخفيض راتبه بسبب تداعيات “كوفيد-19”

منذ 36 دقيقة

لاعبو سان جيرمان يبدون استعدادهم لتخفيض رواتبهم بسبب كورونا

منذ 45 دقيقة

رويس ينصح سانشو بالبقاء لعام اضافي مع بروسيا دورتموند

منذ 53 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock