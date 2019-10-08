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موراي يعود الى البطولات الكبرى من بوابة بطولة استراليا المفتوحة

منذ 4 ساعات

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ملبورن – سيشارك البريطاني آندي مواري في أول بطولة كبرى بعد نحو عام من تعرضه لاصابة في وركه، كادت أن تنهي مسيرته، عندما يخوض بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء.

ويحاول موراي، المصنف اول عالميا سابقا، العودة ببطىء واستعادة لياقته، فتسلق التصنيف العالمي من المركز 503 قبل اسبوع الى المركز 289، وفاز الاسكتلندي البالغ 32 عاما في مباراته الافتتاحية في دورة شنغهاي للماسترز الاثنين، متغلبا على الارجنتيني المتأهل من التصفيات خوان ايغناسيو لونديرو بثلاث مجموعات، وذلك بعد بلوغه ربع نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي.

وأشار منظمو البطولة الاسترالية ان موراي الواثق بنفسه أكثر سيشارك في ملبورن في كانون الثاني (يناير) المقبل في أولى البطولات الكبرى لعام 2020 “مؤكدا: “أندي موراي سيعود للمشاركة في بطولة استراليا 2020”.

وذكر الموقع الرسمي للبطولة ان موراي “سيشارك في القرعة الرئيسة مع حماية في التصنيف”، حيث بلغ موراي النهائي 5 مرات في ملبورن، آخرها في العام 2016، لكنه لم ينجح في رفع اللقب، وقبل بطولة السنة الحالية، عقد موراي مؤتمرا صحافيا مؤثرا، معلنا وهو يدمع اعتزاله بعد بطولة ويمبلدون، لانه لم يعد يحتمل الاوجاع في وركه.

لكنه اعاد اكتشاف شراراته التنافسية بعد خسارته أمام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت بخمس مجموعات نارية، واختار الخضوع لجراحة صعبة ومنح الفرصة لنفسه بالعودة الى الملاعب، ويأمل منظمو البطولة الاسترالية ايضا عودة البطلة البلجيكية السابقة كيم كلايسترز، وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ 7 سنوات.

واعتزلت ابنة السادسة والثلاثين لبناء عائلة، لكنها أعلنت وبشكل مفاجىء الشهر الماضي انها ستعود في العام 2020، وأحرزت كلايسترز لقب اربع بطولات كبرى بينها أستراليا عام 2011. (أ ف ب)

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