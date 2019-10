ملبورن – سيشارك البريطاني آندي مواري في أول بطولة كبرى بعد نحو عام من تعرضه لاصابة في وركه، كادت أن تنهي مسيرته، عندما يخوض بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب ما ذكر المنظمون الثلاثاء.

ويحاول موراي، المصنف اول عالميا سابقا، العودة ببطىء واستعادة لياقته، فتسلق التصنيف العالمي من المركز 503 قبل اسبوع الى المركز 289، وفاز الاسكتلندي البالغ 32 عاما في مباراته الافتتاحية في دورة شنغهاي للماسترز الاثنين، متغلبا على الارجنتيني المتأهل من التصفيات خوان ايغناسيو لونديرو بثلاث مجموعات، وذلك بعد بلوغه ربع نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي.

All is well as Andy Murray snarls and mutters his way to a 2-6 6-2 6-3 win against Juan Ignacio Londero in the first round in Shanghai.

More drama expected tomorrow against fiery Italian Fabio Fognini out on Show Court 3 around 11am UK. pic.twitter.com/h6FFteIWnA

— Stuart Fraser (@stu_fraser) October 7, 2019