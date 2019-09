مورينو مستعد للتخلي عن تدريب إسبانيا بحال رغب انريكي بالعودة – فيديو

مدريد – كشف روبرت مورينو الثلاثاء استعداده للتخلي عن تدريب المنتخب الإسباني لكرة القدم والعودة الى مساعدة لويس انريكي، في حال رغب الأخير بالعودة الى المنصب الذي تركه في حزيران (يونيو) قبل أسابيع من وفاة ابنته بعد صراع مع المرض.

واستقال انريكي من منصبه تاركا مقاليد الإدارة الفنية لمنتخب “لا روخا” ليتولاها مساعده مورينو. وفي حين أفاد المدرب السابق لبرشلونة في حينه بأن أسباب رحيله عائلية، تبيّن أن ابنته كان تعاني من سرطان العظم، وأعلن وفاتها الأسبوع الماضي عن عمر تسعة أعوام.

Jose Mourinho paid tribute to Luis Enrique's daughter, Xana, who died after a battle with cancer. pic.twitter.com/DgUI498J6p

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 1, 2019