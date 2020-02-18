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مورينو يغيب عن مران فالنسيا

منذ ساعتين

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فالنسيا – غاب الإسباني رودريجو مورينو، نجم هجوم فالنسيا، الثلاثاء عن مران فريقه الأخير قبل التوجه إلى ميلانو لمواجهة أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك مورينو، المولود في البرازيل، ولا لاعب وسط الفريق الغائب عن مران اليوم أيضا، فرانسيس كوكيلين، في مواجهة الدوري الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث يعاني المهاجم الدولي من مشكلة في الركبة اليمنى، بينما تعرض كوكيلين لإصابة عضلية.

وتضرب الإصابات صفوف فالنسيا، حيث يعاني فريق المدرب ألبرت سيلاديس من إصابة كل من المدافعين جابرييل باوليستا وإزيكييل جاراي والمهاجم مانو باييخو، إضافة للظهير أليساندرو فلورنزي.

وتصدر فالنسيا المجموعة الثامنة في دور المجموعات على حساب تشيلسي وأياكس أمستردام، الذي انتقل للمنافسة في الدوري الأوروبي، بينما حل أتالانتا وصيفا في المجموعة الثالة خلف مانشستر سسيتي ومتفوقا على شاختار دونيتسك ودينامو زغرب. – (إفي)

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