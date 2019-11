مورينو يقر بمرارة رحيله من تدريب إسبانيا

مدريد – أقر روبرت مورينو بمرارة رحيله عن تدريب منتخب إسبانيا لكرة القدم، لكنه تفادى انتقاد المدرب العائد لويس انريكي أو الاتحاد الاسباني للعبة وذلك في بيان اصدره الاربعاء.

وكان رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس قد أعلن الثلاثاء ان انريكي سيحل بدلا من مورينو في كأس أوروبا 2020، مستعيدا منصبه الذي تخلى عنه في حزيران/يونيو الماضي للاعتناء بطفلته التي توفيت لاحقا في اب/اغسطس بسبب مرض سرطان العظام.

لكن مورينو بدا منزعجا من الطريقة التي تمت بها معالجة الامور ورفض الحديث امام وسائل الإعلام بعد الفوز على رومانيا الاثنين، وتردد انه غادر غرفة الملابس باكيا.

Robert Moreno was replaced by Luis Enrique as Spain coachhttps://t.co/B5ubSzbgo8

