مورينيو: الهزيمة ضد برشلونة كانت الأفضل في حياتي!

روما – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن “أفضل هزيمة” تلقاها في مشواره بعالم التدريب، كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 في لقاء برشلونة وإنتر ميلان، ووقتها فاز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، ليحجز الفريق الإيطالي تذكرة التأهل للنهائي ويفوز بعدها على بايرن ميونيخ الألماني.

وقال المدرب السابق لأندية بورتو وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد في مقابلة مع شبكة (ميدياسيت إيطاليا)، متحدثا عن ذكرياته كمدرب لـ”النيراتزوري” الذي توج معه بالثلاثية في العام 2010: “كانت هناك أوقات حاسمة في كل واحدة من المنافسات الثلاثة”.

واشار إلى أن الهزيمة أمام برشلونة بهدف نظيف في إياب نصف النهائي كانت واحدة من تلك الأوقات، حيث كان إنتر يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة، ولكنه نجح في التصدي لهجمات برشلونة بقيادة مدربه السابق بيب غوارديولا، ليتأهل إلى النهائي بعد أن كان فاز ذهابا 3-1.

وتابع: “كانت هذه أفضل هزيمة في حياتي، وبعدها بدأنا أسبوعين خضنا فيهما نهائي كأس إيطاليا (1-0 أمام روما) والمباراة الهامة لحسم لقب الدوري (أمام سيينا) ونهائي التشامبيونز في مدريد”.

BIG READ on the story of one of the most epic and influential CL ties: Inter v Barcelona 2010

– how the Barca players regret not winning three in a row first

– how Mourinho figured out how to do what then seemed impossiblehttps://t.co/W9sUEIyJKS

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 1, 2019