مورينيو: عودة المباريات حتى بدون جماهير “جيدة للجميع”

لندن – رأى المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو أن عودة المباريات، حتى لو خلف الأبواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية للمشجعين المتعطشين لعودة الحماس الى الملاعب.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من آذار/مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

وأسفر “كوفيد-19” عن وفاة ما يزيد عن 26 ألف شخص، من ضمن ما يفوق 165 ألف حالة اصابة مؤكدة ومعلنة في المملكة المتحدة.

وكان الاتحاد الهولندي للعبة أعلن الجمعة إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020، في حين دعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو اليوم الخميس رابطة الدوري الفرنسي إلى إلغاء موسم الدرجة الأولى.

ومن المقرر ان تجتمع اندية الدرجة الممتازة في انكلترا غدا الجمعة مع “مشروع الاستئناف” على رأس جدول اعمالها. وستتم مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم على الرغم من الصعوبات اللوجستية.

وقال مورينيو لشبكة “سكاي سبورتس” الإنكليزية من ملعب توتنهام الذي تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس “كوفيد-19″، “أفتقد كرة القدم. لكني أفضل أن أقول إني أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعا نفتقده. كرة القدم هي مجرد جزء من عالمي. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، هذه معركة علينا جميعا أن نخوضها”.

Jose Mourinho gets his hands dirty as he backs #HelptheHungry campaign to feed vulnerable https://t.co/1UAYdhUm2C

— Indy Football (@IndyFootball) April 30, 2020