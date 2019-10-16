مورينيو: كرة القدم قادرة على توحيد البشر

مدريد – أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن “كرة القدم لديها القدرة على توحيد الناس”، بغض النظر عن الدين أو مستوى الثقافة، عقب مشاركته في إطلاق مشروع رائد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في لبنان ضمن برنامج (كرة القدم من أجل المدارس).

وقال مورينيو: “يدرك الفيفا ورئيسه قوة كرة القدم، كيفية اجتذاب الشباب عن طريق الرياضة ومدهم بالقيم الخاصة التي يحتاجون إليها من أجل الحياة عبر ما يحبونه مثل التكاتف والحياة الصحية، بلا مخدرات ودون عنصرية”.

Tottenham 'make contact with Jose Mourinho' https://t.co/5A4IOV1HRF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 16, 2019

ونشر موقع الـ(فيفا) مقابلة مع مورينيو أوضح فيها أن التدريبات التي جرت على مدار يومين مع طلاب في لبنان ومن بيروت تمثل “مبدأ” الدعم بالنسبة لكل فرد من الفتية، ويمكنها أن يكون لها “أثر كبير للغاية عليهم”.

ودعا المدرب البرتغالي وكلاء كرة القدم للمشاركة في مبادرات مثل تلك التي ساهم فيها هذه الايام بالتعاون مع لاعبين على رأسهم كاكا وإيتو وديسيلي ومدير (مؤسسة الفيفا) يوري جوركاييف، بهدف الوصول إلى فهم أفضل لتأثير هذه الرياضة على الأشخاص وقدرة كرة القدم على توحيد الأشخاص.

وأضاف: “التفاعل بين الفيفا والأندية واللاعبين الحاليين والأساطير يعكس قوة كرة القدم. يجب أن يعايشوا تجاربا كهذه كي يدركوا ما تعنيه بالنسبة للناس، لأن إحراز هدف رائع أو تقديم مباراة هائلة بينما يتابعك أشخاص كثيرون يولد لديك أحاسيس مميزة”. (إفي)