مورينيو: لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد

لندن- رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأربعاء الخوض في تفاصيل إقالته الثلاثاء من منصبه مدربا لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، مؤكدا في تعليقه الأول على هذه الخطوة بأن لديه “مستقبل من دون” النادي الشمالي.

وأتت التصريحات المقتضبة لمورينيو لمراسل شبكة “سكاي سبورتس” الإنكليزية خلال تجوله في أحد الشوارع المحيطة بمنزله اللندني اليوم، وهو يرتدي ملابس رياضية ويضع قبعة على رأسه.

وقال مورينيو وهو يسير جنبا الى جانب المراسل “مانشستر يونايتد لديه مستقبل من دوني وأنا لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد”، مضيفا “لماذا يتعين علي أن أتشاطر أحاسيسي حتى مع أنصار النادي؟”.

وتابع “لقد انتهى الأمر (…) أحتفظ بالأمور الجيدة ولا أتحدث عن أي أمر حصل مع النادي. يمكننا أن نتحدث عن العديد من الأمور الجيدة، ويمكننا أن نتحدث عن أمور غير جيدة، لكن لن أقوم بذلك”.

وأعلن “الشياطين الحمر” الثلاثاء إقالة مورينيو بعد موسمين ونصف موسم من توليه مهامه، وذلك في أعقاب تحقيق الفريق أسوأ بداية له في الدوري المحلي منذ العام 1990. وأعلن يونايتد الأربعاء تعيين مهاجمه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير، مدربا موقتا حتى نهاية الموسم.

وتابع مورينيو “تعرفونني جيدا، أنا لا أتغير. ما فعلته عندما تركت تشلسي (إقالته في التجربة الثانية مع الفريق في كانون الأول/ديسمبر 2015)، هو ما أريد القيام به الآن (…) الى أن أعود الى كرة القدم أعتقد بأن لدي الحق بأن أعيش حياة طبيعية، كما سأقوم بذلك الآن”.

وتابع “لطالما انتقدت المدربين الذين يتركون أنديتهم ثم يتحدثون عن تفاصيل ما حصل ومن كان المخطئ. أود القول +انتهى الأمر+. آمل في أن تحترم وسائل الاعلام طريقتي”، خاتما حديثه الذي امتد لنحو دقيقتين فقط بالقول “مانشستر يونايتد بات من الماضي”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، و11 نقطة عن تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. (أ ف ب)