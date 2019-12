لندن – كشف البرتغالي جوزيه مورينيو أنه أمضى ليلته في مقر التدريب التابع لفريقه توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بعد خسارته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

وعيّن مورينيو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مدربا للنادي اللندني خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في أول منصب تدريبي يتولاه منذ إقالته من الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وعاد مورينيو الى ملعب أولد ترافورد التابع للشياطين الحمر الأربعاء، حيث تلقى خسارة بنتيجة 1-2، كانت الأولى له مع فريقه الجديد بعد فوزين على وست هام وبورنموث بالنتيجة ذاتها (3-2) في الدوري الممتاز، وعلى أولمبياكوس اليوناني (4-2) في دوري أبطال أوروبا أتاحت للفريق التأهل الى الدور الثاني من المسابقة.

⚽️ – Jose Mourinho said he reacted to Tottenham’s midweek defeat at Manchester United by sleeping at the club’s training ground.#NilePostNews #NBSUpdates

Read the story:https://t.co/PEJx3MRY3f

— Nile Post (@nilepostnews) December 7, 2019