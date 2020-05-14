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مورينيو يتحرق شوقا لاستئناف الدوري الإنجليزي

منذ 3 ساعات

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لندن – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه متلهف لاستئناف النشاط في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من تزايد القلق حول مخططات استكمال موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان نجوم عدة أعربوا عن مخاوفهم من معاودة مباريات الدوري المحلي وعلى رأسهم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو وزميله في مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ومدافع نيوكاسل يونايتد المعار من توتنهام داني روز، كما اعرب اكثر من مدرب عن مخاوفهم من استئناف الدوري منتصف حزيران (يونيو) خلال اجتماع لجمعية المدربين الاربعاء.

بيد ان مورينيو، قال انه يتطلع قدما للعمل مجددا على الرغم من التحديات التي ترافق تفشي وباء “كوفيد-19″، مشيرا: “لم اطالب بأي تاخير، اريد الاشراف على التدريبات وانا متلهف لعودة الدوري الانجليزي الممتاز في اسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام بذلك، لا سيما بان دوريات اخرى تستعد للعودة”.

وكان مورينيو أُجبر على الاعتذار في نيسان (ابريل) الماضي بعد ان نشرت الصحف صورا له اثر خرقه قوانين الحجر الصحي حيث شوهد الى جانب لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي في احدى الحدائق العامة.

كما اعتذر ثنائي الفريق العاجي سيرج اورييه والفرنسي موسى سيسوكو لخرقهما قواعد الحجر الصحي من خلال التدريب جنبا الى جنبا ايضا، لكن على الرغم من هاتين الحادثتين، اعرب مورينيو عن سعادته من الطريقة التي حافظ فيها فريقه على لياقته البدنية بقوله: “انا فخور جدا بالطريقة التي حافظ فيها لاعبو الفريق على لياقتهم البدنية. لقد اظهروا احترافية عالية، شغفا وتصميما”.

وتابع: “لقد بذلنا جميعا جهودا شاقة من خلال حصص التدريبات من بعد ومن خلال التدريبات الفردية بعد السماح باستعمال مقرات التدريب”.

واختتم: “كل لاعب اظهر تصميما كبيرا في ما يتعلق بالعمل الفردي الذي قام به والان ننتظر الضوء الاخضر للتدريب ضمن مجموعات صغيرة وهذا ما اؤيده جدا”. (أ ف ب)

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