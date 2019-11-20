مورينيو يخلف بوكيتينو في تدريب توتنهام

لندن – أعلن نادي توتنهام الانجليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء.

وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024، حيث قال رئيس النادي دانيال ليفي: “نملك في جوزيه احد اكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم بعد احرازه 25 لقبا كبيرا خلال مسيرته، لقد فاز بالالقاب مع جميع الاندية التي اشرف على تدريبها. نعتقد بانه سيجلب الحيوية، ويعيد الثقة بالنفس الى اللاعبين”.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

ولم يشرف مورينيو على اي فريق منذ اقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو: “انا فخور للانضمام الى ناد يملك ارثا كبيرا وانصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني الى هذا المشروع”.

وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد، حيث قاد الاول الى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني الى احراز كأس الرابطة المحلية والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده الى احراز دوري ابطال اوروبا وانترميلان وقاده الى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) وريال مدريد الاسباني وقاده الى احراز اللقب المحلي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من اصل 12.

وكان مورينيو رفض عروضا عدة اتته من الصين واسبانيا والبرتغال في الاشهر الاخيرة وعمل في الفترة الاخيرة معلقا تلفزيونيا لشبكتي “بي ان” القطرية و”سكاي سبورتس” البريطانية.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

وسيخوض توتنهام اول مباراة رسمية باشراف مورينيو السبت ضد جاره وست هام في الدوري المحلي.

ويأتي تعيين مورينيو بعد اقل من 24 ساعة على اقالة بوكيتينو الذي استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون. وخاض توتنهام 202 مباراتين باشراف المدرب الارجنتيني ففاز في 113 مباراة وتعادل في 43 وخسر 46.

ونجح بوكيتينو في احداث نقلة نوعية في صفوف توتنهام حيث بات الفريق ينافس بقوة على اللقب (حل ثانيا عام 2017 وثالثا عامي 2016 و2018) وشارك بشكل مستمر في دوري ابطال اوروبا في السنوات الاخيرة لا سيما ان النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة مقارنة مع كبار الدوري الانكليزي، كما اضطر الفريق الى خوض موسم باكمله على ملعب ويمبلي عندما كان يشيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 الف متفرج وافتتحه في نيسان/ابريل الماضي.

(أ ف ب)