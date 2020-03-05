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مورينيو يدافع عن إريك دير عقب واقعة المدرجات – فيديو

منذ 27 دقيقة

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لندن – دافع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن لاعبه إريك دير، الذي صعد لمدرجات الملعب لمواجهة مشجع، مشيرا إلى أن “أي شخص كان ليفعل ذلك”.

وبعد تعرض توتنهام هوتسبير للإقصاء من ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح (2-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، صعد دير للمدرجات للبحث عن مشجع وجه له إهانات، وفقا لما أكده مورينيو.

وقال المدرب البرتغالي: “أعتقد أن إريك فعل ما لا يستطيع الاحترافيون فعله، لكنه فعل ما كان ليفعله أي منا على الأرجح. إنني مع اللاعب واتفهمه، هذا الشخص سب إريك، أسرته كانت هناك وشقيقه الصغير لم يكن سعيدا بالوضع”.

وانتشرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها دير وهو يصعد للمدرجات للبحث عن شخص بينما يحاول أفراد الأمن منعه وهو يصرخ “هذا شقيقي”.

وحدثت الواقعة قرب المقصورة الرئيسية، الأمر الذي أثار انتقادات مورينيو الذي أبرز أن “العديد من الأشخاص الذين يجلسون في هذه المقاعد المتميزة هم مشجعو توتنهام، لكن أعتقد أن هناك أيضا الكثير من المدعوين الذين أشك أحيانا في أنهم مشجعون حقيقيون، لأن المشجعين الحقيقيين يشجعون حتى النهاية”. (إفي)

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