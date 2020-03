مورينيو يدافع عن إريك دير عقب واقعة المدرجات – فيديو

لندن – دافع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن لاعبه إريك دير، الذي صعد لمدرجات الملعب لمواجهة مشجع، مشيرا إلى أن “أي شخص كان ليفعل ذلك”.

وبعد تعرض توتنهام هوتسبير للإقصاء من ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح (2-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، صعد دير للمدرجات للبحث عن مشجع وجه له إهانات، وفقا لما أكده مورينيو.

وقال المدرب البرتغالي: “أعتقد أن إريك فعل ما لا يستطيع الاحترافيون فعله، لكنه فعل ما كان ليفعله أي منا على الأرجح. إنني مع اللاعب واتفهمه، هذا الشخص سب إريك، أسرته كانت هناك وشقيقه الصغير لم يكن سعيدا بالوضع”.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a

