مورينيو يشعر بالخيانة.. سيميوني وكوكي يحفزان لاعبي أتلتيكو للخروج من الأزمة

مدن- أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عقب تعادل فريقه خارج قواعده أمام ساسولو بهدف لمثله، في الجولة الـ14 من “السيري آ”، أنه شعر بـ”الخيانة” من أحد لاعبي الفريق، ولكنه لم يكشف عن هويته، إلا أنه أبلغه بضرورة البحث عن فريق جديد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “أشعر بالخيانة من أحد لاعبي فريقي، لقد أبلغته بالبحث عن فريق جديد في الشتاء، ولكنني لا أصدق”.

وأضاف: “الفريق كان يرغب في تحقيق الفوز، لكنني أشعر بالأسف لأن جهودنا تم خيانتها من أحد اللاعبين بسلوك غير احترافي، لم أتحدث هكذا عن إيبانييز بعد مباراة لاتسيو، لأنه كان أحد أفضل اللاعبين داخل الملعب، قد نرتكب الأخطاء، هذا قد يحدث. ولكنني أشعر بالأسف من السلوك غير الاحترافي من أحد اللاعبين”.

وتابع: “لن أقول من هو، لقد تحدثت معه داخل غرف الملابس، لقد تحدثت فقط مع اثنين، أحدهما تيمي أبراهام، والآخر بيني وبينه، لقد سألت تيمي أبراهام لماذا هذا الأداء اليوم وليس دائما. لقد قدم أداء استثنائيا، وفاز بكل الكرات، وحتى عندما كان يفقدها، كان يفعل كل شيء ممكن لاستعادتها”.

مارتينو يتحدث عن رحلته مع برشلونة

وأكد مدرب منتخب المكسيك لكرة القدم، خيراردو تاتا مارتينو، أنه سيكون كاذبا إذا قال: “إن الموسم الذي قضاه على رأس الإدارة الفنية لنادي برشلونة كان “رائعا”.

وفي تصريحات عقب فوز المكسيك وديا على العراق برباعية نظيفة في جيرونا (إسبانيا)، تذكر المدرب الأرجنتيني الموسم الذي درب فيه البرسا (2013/2014).

وأوضح أنه إذا كان يكرر “باستمرار” أنه كان “أسوأ عام” في مسيرته كمدرب، فإن الأمر يتعلق أكثر بشيء يشعر به “شخصيا”، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعر بخيبة أمل إزاء إدارة أحد أهم الفرق في العالم.

سيميوني: الهزيمة أمام مايوركا مؤلمة

وأقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن الهزيمة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم “مؤلمة”، معترفا أن الأهداف المبكرة التي يتلقاها فريقه “تربك” الخطط التي يواجه بها اللاعبون المباراة.

وقال سيميوني: “افتقرنا للقوة ونرتكب أخطاء دفاعية تجعل المباريات صعبة للغاية بالنسبة لنا، حقيقة الاضطرار إلى تغيير نتيجة تخلق لنا صعوبات، في الشوط الأول الذي لم نتمكن من التعامل مع لعبة بسيطة ضد منافس يعمل بشكل دفاعي جيد جدا”، في إشارة إلى هدف المباراة الذي جاء في الدقيقة 15.

ودافع سيميوني عن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء، مقرا في الوقت ذاته بمرارة الهزيمة قبل توقف الليغا بسبب مونديال 2022 في قطر، قائلا: “الهزيمة تؤلمنا وستجبرنا على العمل كثيرا عند العودة، لأنه أمامنا مباريات معقدة للغاية”.

ونفى سيميوني أن يكون فريقه “محبطا” بسبب إقصائه من أوروبا وخروجه من مراكز دوري الأبطال، وقال: “لم أر أيا من ذلك في نهاية المباراة، رأيت فريقا متفانيا يبحث دائما عن الهدف، الآن حان الوقت لتقديم أداء جيد في كأس الملك مع اللاعبين الذين يبقون وسننتظر أؤلئك الذين يأتون من كأس العالم لمواجهة ما سيأتي بالحماس “.

سامباولي: لعبنا مباراة غير طبيعية

واعتبر مدرب إشبيلية الأرجنتيني خورخي سامباولي بعد أن خسر أمام ضيفه ريال سوسيداد (1-2) أن المباراة “كانت غير طبيعية تماما بسبب عقوبات الطرد”، في إشارة إلى البطاقات الحمراء المباشرة التي رفعت في وجه اثنين من لاعبيه، الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي تانجوي نيانزو في الشوط الأول.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال سامباولي:”لقد حاولنا معالجة الأمر بطريقة تنظيمية، بذل اللاعبون جهدا كبيرا لتحمل الشوط الثاني مع وجود لاعبين أقل على أرض الملعب”.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن قرارات الطرد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب (رامون سانشيز بيزخوان) تعود إلى الحكم، وأنه “لا يريد” التدخل في هذه المسألة.

وصرح سامباولي، الذي ثمن أيضا شجاعة لاعبيه: “نريد أن نلعب، أن نكون أبطالا بالكرة، هناك إجراءات يتدخل فيها حكم الفيديو المساعد، علينا أن نلعب بطريقة أخرى حتى لا يحدث هذا”.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الفريق يحتاج إلى الفوز وأنه لم يفعل ذلك أمام ريال مدريد رغم الجهد الهائل المبذول، مضيفا: “إنها كرة قدم وعلينا مواصلة العمل”.

وأقر مدرب إشبيلية، الذي سيلعب فريقه يوم بعد غد مباراة في كأس الملك أمام فيلاردين قبل استراحة كأس العالم، أن: “الوضع مقلق، يجب الجلوس مع مسؤولي النادي لبحث هذا الوضع”.

كوكي يدعو لإخراج أتلتيكو من الأزمة

ودعا قائد أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوركسيون، لـ”العمل والهدوء أكثر من أي وقت مضى ومزيد من الاتحاد للخروج من هذا الوضع” الذي يعيشه الفريق، عقب خسارته بهدف نظيف أمام مايوركا، متيقنا أن “الروخي بلانكوس” سيخرجون من نفق النتائج السيئة، ومطالبا الجماهير بالثقة في الفريق.

وقال كوكي: “لا توجد أسباب لما حدث اليوم، في الشوط الثاني الفريق خرج بشكل مختلف وحظي بفرص عدة لكن الكرة لم ترد دخول الشباك، وهذا أمر لا يمكن تفسيره حقا، في مباريات أخرى لم نكن على قدر المستوى الذي كنا عليه اليوم، والليلة وصلوا مرة واحدة إلى مرمانا لكنهم سجلوا هدفا وهذا الأمر أكثر صعوبة”.

وتابع: “إنهم فريق مجتهد للغاية، ويمرون بتوقيت جيد ونحن نمر بسلسلة نتائج سيئة”. ووجه لاعب الوسط رسالة للجماهير: “هناك أوقات لم نتمكن فيها من اللعب بهوية أتلتيكو، المتمثلة في الكفاح واللعب بشجاعة، لكن ينبغي أن تثقوا بنا لأننا سنتجاوز هذا بالتأكيد”.

وقبل مونديال قطر، ما يزال يتعين على أتلتيكو خوض مباراة أخرى في كأس الملك ضد ألمازان، حيث صرح كوكي: “إنها مباراة مهمة للغاية، ينبغي أن نقدم كأس ملك جيدة للغاية من أجل جماهيرنا ولأننا نستحق ذلك، ولأن هناك الكثير من العمل وراء ذلك، حتى لو لم تخرج النتائج بالشكل المطلوب”. -(إفي)