مورينيو يقر بعدم التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي

لندن – أقر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي حين خرج للتدريب مع عدد من لاعبي فريقه في حديقة بلندن.

وأوضح مورينيو في بيان “أقبل أن أفعالي لم تكن متماشية مع توصيات الحكومة”.

وتم “رصد” مورينيو إلى جانب عدد من لاعبي فريقه في حديقة بلندن وهم يتدربون دون احترام مسافة مترين بينهم كما توصي الحكومة.

وأكد توتنهام، على لسان متحدث، أنه تم تذكير مورينيو واللاعبين بمسؤولياتهم.

واختتم مورينيو حديثه قائلاً “من المهم أن نقوم جميعا بدورنا ونتبع توصيات الحكومة لدعم أبطالنا العاملين بالصحة وإنقاذ الأرواح”.– (إفي)