مورينيو يُحمّل التحكيم مسؤولية التعادل أمام مانشستر يونايتد

لندن – هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو حكم مباراة فريقه توتنهام أمام مانشستر يونايتد مساء الجمعة، جون موس، منتقدا إياه في قرارات اتخذها الحكم وتسببت في فقدان فريقه لنقطتين وتعادله مع مانشستر يونايتد.

واعتبر المدرب البرتغالي أن موس تغاضى عن أخطاء عدة لصالح فريقه، وفي المقابل احتسب ركلتي جزاء لصالح مانشستر يونايتد، الذي أدرك التعادل من إحداها عن طريق برونو فرنانديز بينما ألغيت الأخرى بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو (فار).

وتحدث المو عقب المباراة، مؤكدا أنه راض عن بعض الأمور فيما يخص أداء فريقه، موضحا “سعيد بأشياء وغير راضي بسبب أشياء أخرى. ما الذي أعجبني؟ عقلية الفريق والتنظيم والسيطرة والصلابة. منح اليونايتد ما لا يحبه”.

