موريياسو: الفوز على ألمانيا لحظة تاريخية لمنتخب اليابان

الدوحة – أشاد هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، بالفوز التاريخي لفريقه على نظيره الألماني، أول من أمس الأربعاء، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وقلب منتخب اليابان تأخره 0-1 أمام منتخب ألمانيا في الشوط الأول، من عمر مباراتهما التي جرت في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، إلى انتصار مثير 2-1، ليحقق فوزه الأول في تاريخه خلال مواجهاته مع منتخب “الماكينات”.

واعتبر موريياسو، خلال تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، أن الفوز على ألمانيا هو الانتصار الأعظم في تاريخ المنتخب الياباني.

وتقدم منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 4 مرات، بهدف عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض منتخب اليابان في الشوط الثاني خاصة بعد التبديلات التي أجراها موريياسو في الشوط الثاني، ليحرز هدفين في غضون 8 دقائق عن طريق البديلين ريتسو دوان وتاكوما أسانو، اللذين يلعبان في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

وباتت هذه ثاني مفاجآت مونديال قطر المدوية التي تأتي عن طريق المنتخبات الآسيوية، بعدما تغلب المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن موريياسو، قوله “أعتقد أنها لحظة تاريخية، انتصار تاريخي، على أقل تقدير”.

وأضاف موريياسو “إذا كنت أفكر في تطوير كرة القدم اليابانية، فلقد كنا نقوم بالبناء حقا. إنها مفاجأة مدوية”.

وأوضح المدرب الياباني “إننا نصل للمعايير العالمية – وكذلك ، بالطبع ، رأينا فوزًا مفاجئًا للمملكة العربية السعودية. نحن نظهر قدرات كرة القدم الآسيوية”.

كشف موريياسو “منذ بداية المباراة قررنا أن نتسم بالشراسة. بالطبع كانت حيازة ألمانيا للكرة أفضل، لكن هذا لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا. كان لاعبونا أذكياء للغاية وتحلوا بالفراسة، وسنحت لنا فرص في الشوط الأول أيضا. أجرينا بعض التبديلات في صفوف الفريق خلال الشوط الثاني، وحاولنا التصدي لهجماتهم. لقد قاتل لاعبونا بقوة”.

وأشار موريياسو “ربما كانت هناك إمكانية لاسقبال المزيد من الأهداف. لكننا واجهناهم في الشوط الثاني، ليس فقط من خلال هجمات مرتدة بسيطة ولكن بالانتظار ثم الانطلاق في اللحظات المناسبة، لقد أظهر لاعبونا هذا”.

وكان موريياسو قد أدلى بتصريحات صحفية أخرى بعد اللقاء، حيث قال “كنا ندرك أنه يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل. ولهذا غيرت أسلوب اللعب. عرف اللاعبون على الفور ما أقصده وما هو التصرف الأمثل في مواجهة الألمان”.

وأعرب موريياسو عن تطلعه لمباراة الفريق المقبلة أمام كوستاريكا في الجولة الثانية للمجموعة، يوم الأحد القادم، حيث قال “لقد احتفلنا بهذا الانتصار العظيم، لكن يتعين علينا الاستعداد للمواجهة المقبلة”.

ويحتل منتخب اليابان، الذي يشارك للمرة السابعة على التوالي في كأس العالم، المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا “المتصدر”، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه الكاسح 0-7 على كوستاريكا. -(د ب أ)