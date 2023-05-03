موسكو: إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف الكرملين وبوتين

قالت الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء، إن نظام كييف حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين.

جاء ذلك وفقا لما نشرته إدارة الرئاسة الروسية، حيث نشرت أن كييف حاولت اليوم الأربعاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: “وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين”.

وأضافت: “نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس فلاديمير بوتين بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين”.