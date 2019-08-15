موسكو تحذر من فصل شمال شرق سورية

موسكو- حذرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من محاولات “فصل” شمال شرق سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: من دواعي القلق استمرار محاولات “فصل” شمال شرق سوريا، ولا نزال نقف مع تحقيق الاستقرار والأمن طويلي الأمد في شمال شرق سوريا عبر تأكيد سيادة سوريا، وإجراء حوار مثمر بين دمشق والأكراد باعتبارهم جزءا من الشعب السوري.

وأوضح أنه لا يمكن القبول باقتطاع أراض سورية تحت أي ذريعة، بما في ذلك حجة مكافحة الإرهاب.

وجددت زاخاروفا مواصلة روسيا دعم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، في جهوده لإتمام تشكيل اللجنة الدستورية. -(بترا)