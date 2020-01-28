موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى “التفاوض مباشرة”

موسكو- دعت روسيا الثلاثاء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الشروع في “مفاوضات مباشرة” لإيجاد “تسوية مقبولة للطرفين” بعد إعلان دونالد ترامب عن خطته للشرق الأوسط.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالات أنباء روسية “يجب الشروع بمفاوضات مباشرة للتوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. لا نعرف ما إذا كان المقترح الأميركي مقبولاً للطرفين أو لا. علينا أن ننتظر ردود فعل الأطراف المعنية”. (أ ف ب)