العرب والعالمدولي

موسكو تدعو واشنطن لمراجعة نهجها اتجاه الصفقة النووية

منذ 43 دقيقة
علما امريكا وروسيا

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موسكو- دعت موسكو واشنطن إلى مراجعة نهجها تجاه الصفقة النووية مع إيران، وأعلنت أن الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة يسوء بسبب سوء نهج الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، “نشعر بارتياح إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام إيران بواجباتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأضاف أن إيران تتصرف بمسؤولية وتلتزم بمستوى وتفاعل غير مسبوق، ونحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في نهجها الرامي إلى نسف أعظم الإنجازات في مجال حظر الانتشار النووي، والذي يسمح للمجتمع الدولي أن يكون واثقا من الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.- (بترا)

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