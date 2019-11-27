موسكو ترفض اتهامات واشنطن لها بزعزعة استقرار ليبيا

موسكو – قالت موسكو إن اتهامات واشنطن لها بزعزعة الاستقرار في ليبيا عبر نشر شركات عسكرية خاصة، “اتهامات زائفة وغير صحيحة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، “تتوالى تحذيرات من أن شركات عسكرية تعمل في جميع أنحاء العالم، وتزعم هذه التصريحات الأميركية أن بعض الشركات العسكرية تزعزع الاستقرار في ليبيا”، موضحا أنه “يمكن القول بكل بساطة ان العديد من الدول ليس لها حق معنوي في الحديث عن زعزعة استقرار ليبيا بعد أن دمروا هذه الدولة عمليا عبر ممارساتهم المخالفة للقانون الدولي”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر اتهم روسيا بالتدخل العسكري وتهديد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. –(بترا)