موسكو ترفض طلبا في الأمم المتحدة لوقف النار في سورية

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) -رفضت روسيا الاربعاء ان يتبنى مجلس الامن الدولي اعلانا يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الانساني الدولي في شمال غرب سوريا، بناء على اقتراح فرنسا، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

وصرح السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة نيكولا دو ريفيير للصحافيين اثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله توتر حاد “روسيا قالت كلا”، فيما قال نظيره البلجيكي مارك دو بوتسفيرف الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس “ليس هناك اعلان”. – (أ ف ب)