موسكو تعلن مقتل 40 سجينا بقصف أوكراني على دونيتسك وكييف تنفي

اتهم الجيش الروسي الجمعة، قوات كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون شرق أوكرانيا الانفصالي، مؤكدا مقتل 40 شخصا وجرح عشرات آخرين، في الوقت الذي نفت فيه كييف أن تكون قواتها قصفت سجنا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنّ “40 أسير حرب أوكرانيا قتلوا و75 جرحوا”، مضيفة أن 8 من موظفي مركز الاعتقال في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية أصيبوا أيضا بجروح.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، إنّ “القوات المسلحة الأوكرانية، التي تلتزم كليا بمبادئ ومعايير القانون الإنساني الدولي وتطبقه، لم تنفذ مطلقا ولا تقوم بقصف بنى تحتية مدنية وخصوصا أماكن يُحتمل أن يُعتقل فيها رفاق أسرى حرب”.